Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:26, 16 декабря 2025Россия

Стало известно о продвижении российских военных у Гуляйполя

Штурмовик Егерь: ВС РФ продвигаются у Гуляйполя в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Штурмовик группировки «Восток» с позывным Егерь рассказал, что российские бойцы продвигаются в районе Гуляйполя в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Егерь сказал, что успехи Вооруженных сил России (ВС РФ) приведут к обрушению фронта ВСУ в Гуляйполе.

«Воздух сейчас сильно "грязный", если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмем. Победа будет за нами», — подчеркнул он.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск. Позже президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Россияне раскрыли планируемые траты на Новый год

    Стало известно о ликвидации идейного нациста на Украине

    Солдаты ВСУ застрелили мирного жителя в ДНР

    Экс-сотрудник СБУ указал на нежизнеспособность украинского мирного плана

    Стало известно о продвижении российских военных у Гуляйполя

    Американские военные атаковали три суда в Тихом океане

    Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру в США

    На Западе рассказали о способе Трампа оправдать поражение Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok