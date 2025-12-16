Трамп пошутил про размер обуви своего вице-президента

Трамп: По размеру обуви можно многое сказать о человеке

Президент США Дональд Трамп пошутил о связи размера обуви и характере человека. Его слова привел вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет People.

Отмечается, что во время беседы с Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио американский лидер обратил внимание на их ботинки. По словам Вэнса, 79-летний Трамп достал каталог обуви и объявил, что подарит каждому из них по четыре пары. Затем глава Белого дома поинтересовался размерами обуви. Выяснилось, что Рубио носит 11,5 размер, Вэнс — 13. Также в Овальном кабинете был еще один политик, чье имя не называется. Он признался, что носит 7 размер обуви. После этого Трамп пошутил: «Знаете, вы можете многое сказать о человеке по его размеру обуви».

«Мы не будем просить вторую леди прокомментировать эту конкретную тему», — ответил Вэнс.

Ранее Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп решил подарить ему ботинки. «Марко, Джей Ди, у вас, ребята, дерьмовая обувь. Мы должны купить вам обувь получше», — привел он слова американского лидера.