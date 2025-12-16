Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 17 декабря 2025Мир

Трамп пошутил про размер обуви своего вице-президента

Трамп: По размеру обуви можно многое сказать о человеке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил о связи размера обуви и характере человека. Его слова привел вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет People.

Отмечается, что во время беседы с Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио американский лидер обратил внимание на их ботинки. По словам Вэнса, 79-летний Трамп достал каталог обуви и объявил, что подарит каждому из них по четыре пары. Затем глава Белого дома поинтересовался размерами обуви. Выяснилось, что Рубио носит 11,5 размер, Вэнс — 13. Также в Овальном кабинете был еще один политик, чье имя не называется. Он признался, что носит 7 размер обуви. После этого Трамп пошутил: «Знаете, вы можете многое сказать о человеке по его размеру обуви».

«Мы не будем просить вторую леди прокомментировать эту конкретную тему», — ответил Вэнс.

Ранее Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп решил подарить ему ботинки. «Марко, Джей Ди, у вас, ребята, дерьмовая обувь. Мы должны купить вам обувь получше», — привел он слова американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Долиной пригрозили выселением

    Перечислены 15 тревожных сигналов о проблемах в организме

    Юрист оценил шансы принудительного выселения Долиной из квартиры

    Промах дрона ВСУ по базе Черноморского флота попал на фото

    ВСУ ударили по двум российским городам

    Трамп пошутил про размер обуви своего вице-президента

    Премьер Польши признался в «вытягивании» денег у ЕС из-за России

    Россиянам перечилили способы распознать подозрительные уловки мошенников

    Европу уличили в планах по эскалации конфликта в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok