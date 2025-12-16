Реклама

23:04, 16 декабря 2025Мир

Вэнс рассказал о купившем ему ботинки Трампе

Вэнс сообщил, что Трамп заказал ему и Рубио по 4 пары обуви
Марина Совина
Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как американский лидер Дональд Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь. Об этом он сообщил в ходе встречи со сторонниками в штате Пенсильвания.

По его словам, это произошло неделю назад в Овальном кабинете. Во время беседы Трамп остановил Вэнса и Рубио, посмотрел на их обувь и отметил, что у них «дерьмовые ботинки». «Нет, нет, нет, подождите секунду. Есть кое-что гораздо более важное. Обувь», — заявил Трамп. После этого он взял каталог обуви и заказал по четыре пары для Вэнса и Рубио.

Ранее Дональд Трамп подшутил над Джеем Ди Вэнсом из-за его носков с изображением клевера. «Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но я очень впечатлен носками вице-президента», — признался глава Белого дома.

