Ученые сообщили о неожиданном росте солнечного ветра

В ИКИ РАН сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра

Ученые наблюдают неожиданный рост солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отметили, что особого чуда в этом нет, так как в зону воздействия на Землю вошла пару дней назад довольно крупная корональная дыра. По их словам, Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся — максимум ожидающихся геомагнитных возмущений «назначен» на ночь со среды на четверг.

«Формально текущее время, около 18 часов по Москве, еще оставляет возможность в том числе для формирования уже сегодня интенсивной зоны северных сияний. Но пока это все очень гипотетически, так как никаких реальных признаков разгорания полярного овала нет», — сообщается в публикации.

Также отмечается, что геомагнитные индексы пока находятся в зеленой зоне, но в скором времени могут начать отталкиваться от дна.

Ранее стало известно, что 30 декабря начнется магнитная буря. Она достигнет слабого уровня (G1).

