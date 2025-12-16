Учительница описала характер устроившего резню в школе в Подмосковье подростка

Учительница: Устроивший резню в школе в Горках-2 подросток не был хулиганом

Подросток, устроивший резню в школе в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе, не был хулиганом. Таким образом его характер описала знакомая учительница, передает Telegram-канал Daily Storm.

Педагог в разговоре с изданием отметила, что в прошлом девятиклассник никогда «не кошмарил» детей. По мнению учительницы, нападавший никак себя не проявлял и был незаметным среди сверстников.

«Сейчас выясняют коллеги, что за мальчик это. Все шокированы», — призналась собеседница.

Как пишут средства массовой информации, подросток, вооруженный ножом, снимал свои действия в школе на видео и транслировал в Telegram.

Несовершеннолетний смертельно ранил четвероклассника, кроме того, он нанес увечья охраннику и еще нескольким ученикам.

Сотрудникам силовых структур удалось задержать нападавшего.

Утром 16 декабря школьник пришел в учебное заведение в балаклаве и с ножом. Отмечалось, что юноша взял в заложники одного из учеников.

Из школы эвакуировали детей, к месту ЧП прибыли спецназ и машины скорой помощи.