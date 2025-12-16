Умер автор музыки к «В июне 41-го» Виктор Копытько

Белорусский композитор Виктор Копытько ушел из жизни в возрасте 69 лет

Белорусский композитор Виктор Копытько, известный работой над музыкой к фильмам «На железной дороге», «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая», ушел из жизни. Об этом сообщил его товарищ, режиссер и драматург Андрей Курейчик на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Выдающийся композитор умер в возрасте 69 лет. О причинах его кончины не сообщается.

«Умер великий белорусский композитор Копытько. Честный. Тонкий. Принципиальный. Глубокий. Невероятно талантливый. Спасибо за твой талант, Виктор», — написал Курейчик в своем посте.

Виктор Копытько с 1978 года сотрудничал с киностудией «Беларусьфильм».

Ранее стало известно, что советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов скончался в возрасте 84 лет.