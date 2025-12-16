Депутат ЕП Шуленбург назвал Европу виновной в возможном исчезновении Украины

Депутат Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Die Weltwoche назвал Европу виновной в возможном исчезновении Украины.

По его словам, такое развитие событий может произойти при дальнейшем продвижении российских войск. Парламентарий выразил сожаление, что европейцы отказываются от мирного урегулирования и хотят продолжения конфликта.

Европейцы считают, что со временем «смогут поставить Россию на колени», добавил депутат. «Но при этом они совершенно забывают, что тем самым разрушают Украину», — сказал он.

11 декабря генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне времен их «дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.

