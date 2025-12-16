Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:32, 16 декабря 2025Мир

В Европе назвали виновных в возможном исчезновении Украины

Депутат ЕП Шуленбург назвал Европу виновной в возможном исчезновении Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Депутат Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль фон дер Шуленбург в интервью изданию Die Weltwoche назвал Европу виновной в возможном исчезновении Украины.

По его словам, такое развитие событий может произойти при дальнейшем продвижении российских войск. Парламентарий выразил сожаление, что европейцы отказываются от мирного урегулирования и хотят продолжения конфликта.

Европейцы считают, что со временем «смогут поставить Россию на колени», добавил депутат. «Но при этом они совершенно забывают, что тем самым разрушают Украину», — сказал он.

11 декабря генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне времен их «дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения Путина и Зеленского

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова

    Массажист три года ощупывал половые органы клиенток и придумал этому нелепое оправдание

    Глава ВС Британии признал превосходство российской армии

    В Европе захотели сократить финансовую помощь Украине

    Украину назвали расколотой из-за Зеленского

    Звезда «Игры престолов» снялась обнаженной

    В Европе назвали виновных в возможном исчезновении Украины

    Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok