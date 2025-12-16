Реклама

21:11, 16 декабря 2025

В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

Politika: Зеленский опасается, что США не согласуют мирный план с Европой
Фото: IMAGO / Christian Spicker / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен нежеланием США согласовывать мирный план по урегулированию конфликта с европейскими странами. Об этом сообщает сербская газета Politika.

«Что особенно беспокоит Зеленского, так это тот факт, что в требовании Вашингтона ничего не говорится о согласовании с требованиями европейцев», — говорится в статье.

Как отмечает автор, американский президент Дональд Трамп продолжает идти по пути, который был проложен во время его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

В свою очередь, западные лидеры стремятся «замедлить крах Украины», что выглядит как попытка «ухватиться за последнюю соломинку», пишет издание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие Европы в переговорах по конфликту на Украине не сулит ничего хорошего.

