В Европе захотели сократить финансовую помощь Украине

Politico: Жители Германии и Франции хотят сократить финансовую помощь Украине

Доля граждан Германии и Франции, выступающих за сокращение финансовой поддержки Украины, превышает количество тех, кто поддерживает ее увеличение. Об этом говорится в опросе издания Politico.

Согласно данным социологического исследования, почти половина опрошенных немцев (46 процентов) и более трети французов (37 процентов) высказаются за уменьшение объемов финансовой поддержки Украины.

В противоположность этому, лишь каждый пятый немец (21 процент) и около трети французов (35 процентов) поддерживают увеличение помощи. При этом значительная часть респондентов в обеих странах (28 процентов в Германии и 26 процентов во Франции) считают целесообразным сохранение текущего уровня поддержки.

Участники опроса приводят в качестве причин своего решения следующие аргументы: значительная финансовая нагрузка, которую поддержка Украины оказывает на их национальные экономики (29 процентов респондентов в обеих странах), необходимость сосредоточиться на решении внутренних вопросов (17 процентов французов и 26 процентов немцев), отсутствие прямой связи их государств с конфликтом (17 процентов и 18 процентов соответственно), а также опасения относительно угрозы безопасности своих стран в результате оказания помощи Киеву (15 процентов и 16 процентов соответственно).

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз в ближайшую неделю попытается доказать президенту США Дональду Трампу, что организация не бесполезна. В частности, объединение рассчитывает продемонстрировать свою состоятельность за счет самостоятельной организации помощи Украине без участия США.