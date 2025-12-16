Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 16 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на решение Верховного суда по делу Долиной

Депутат Нилов поприветствовал решение Верховного суда по делу Долиной
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Решение Верховного суда оставить право собственности на квартиру в центре Москвы за Полиной Лурье в деле певицы Ларисы Долиной стоит поприветствовать, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Только что завершил заседание круглого стола в Госдуме, где присутствовали представители разных фракций, потерпевшие, адвокаты, юристы, риелторы, представители руководства Росреестра. Мы аплодисментами встретили это решение», — рассказал Нилов.

Депутат отметил, что решение было ожидаемым по тому, с какой скоростью дело начали рассматривать в Верховном суде.

«И то, что вся страна была взбудоражена. И то, что граждане начали проявлять свое отношение к этой несправедливой ситуации. Это тоже незамеченным остаться не могло. Поэтому в целом приветствовать можно такое решение суда, но точка еще не поставлена. Теперь новое рассмотрение, новое решение», — добавил он.

Материалы по теме:
«Просто кинули на деньги» Что говорят адвокаты о деле Долиной и сможет ли Полина Лурье добиться справедливости в Верховном суде
«Просто кинули на деньги»Что говорят адвокаты о деле Долиной и сможет ли Полина Лурье добиться справедливости в Верховном суде
3 декабря 2025
«Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье
«Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье
Сегодня

При этом Нилов сообщил, что правовой системе и имиджу власти уже нанесен ущерб.

«Это все продемонстрировало серьезнейший запрос на социальную справедливость. Из этого всего мы должны сделать определенные выводы — что требуется сегодня ответ на запрос граждан для защиты добросовестных приобретателей. Это и законодательное решение, это и поправки в Гражданский кодекс для того, чтобы если вдруг возникли основания для возвращения права собственности, то только в том случае, если в полном объеме деньги возвращаются. Нельзя нам отправлять покупателя искать мошенников и у них чего-то взыскивать, как в ситуации с Долиной произошло», — объяснил депутат.

С одной стороны, мы заметно продвинулись — дистанционные сделки покупки-продажи, а теперь мы откатываемся обратно. Это очень неприятная ситуация для страны и в личном плане для Ларисы Долиной

Ярослав Ниловпредседатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, рассмотрел жалобу Полины Лурье на решение суда, постановившего вернуть квартиру в центре Москвы Ларисе Долиной, которую та продала за 112 миллионов рублей. Своим решением ВС РФ отменил решения других судов. Дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Право собственности оставили за Лурье как за покупателем, а певице разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции — туда на новое рассмотрение отправили иск о ее принудительном выселении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Гостья шоу попала в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за неожиданного звонка мужа

    Упитанный миллиардер дал объявление о поиске невесты

    Россиянин надругался над двумя девочками в парке

    Зеленский обсудил с королем европейской страны продолжение военной помощи Украине

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok