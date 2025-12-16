В Госдуме отреагировали на решение Верховного суда по делу Долиной

Депутат Нилов поприветствовал решение Верховного суда по делу Долиной

Решение Верховного суда оставить право собственности на квартиру в центре Москвы за Полиной Лурье в деле певицы Ларисы Долиной стоит поприветствовать, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Только что завершил заседание круглого стола в Госдуме, где присутствовали представители разных фракций, потерпевшие, адвокаты, юристы, риелторы, представители руководства Росреестра. Мы аплодисментами встретили это решение», — рассказал Нилов.

Депутат отметил, что решение было ожидаемым по тому, с какой скоростью дело начали рассматривать в Верховном суде.

«И то, что вся страна была взбудоражена. И то, что граждане начали проявлять свое отношение к этой несправедливой ситуации. Это тоже незамеченным остаться не могло. Поэтому в целом приветствовать можно такое решение суда, но точка еще не поставлена. Теперь новое рассмотрение, новое решение», — добавил он.

При этом Нилов сообщил, что правовой системе и имиджу власти уже нанесен ущерб.

«Это все продемонстрировало серьезнейший запрос на социальную справедливость. Из этого всего мы должны сделать определенные выводы — что требуется сегодня ответ на запрос граждан для защиты добросовестных приобретателей. Это и законодательное решение, это и поправки в Гражданский кодекс для того, чтобы если вдруг возникли основания для возвращения права собственности, то только в том случае, если в полном объеме деньги возвращаются. Нельзя нам отправлять покупателя искать мошенников и у них чего-то взыскивать, как в ситуации с Долиной произошло», — объяснил депутат.

С одной стороны, мы заметно продвинулись — дистанционные сделки покупки-продажи, а теперь мы откатываемся обратно. Это очень неприятная ситуация для страны и в личном плане для Ларисы Долиной Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, рассмотрел жалобу Полины Лурье на решение суда, постановившего вернуть квартиру в центре Москвы Ларисе Долиной, которую та продала за 112 миллионов рублей. Своим решением ВС РФ отменил решения других судов. Дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Право собственности оставили за Лурье как за покупателем, а певице разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции — туда на новое рассмотрение отправили иск о ее принудительном выселении.