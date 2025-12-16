Вице-премьер Сальвини: Антироссийские санкции Евросоюза ослабили Европу

Санкции Евросоюза, которые вводились с целью оказать давление на Россию и ослабить ее экономику, в итоге привели к неожиданным последствиям, ослабив экономику Европы. На это указал вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире телеканала Rete4.

«Почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить [Россию] на колени <...>, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев», — указал Сальвини.

Он также напомнил, что «поставить на колени» Россию пытались и Гитлер, и Наполеон, однако никому из них сделать этого не удалось, так что вряд ли это получится и у европейских лидеров, среди которых Сальвини назвал главу Евродипломатии Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.

Вице-премьер также подчеркнул, что главная угроза для Европы исходит не с востока, а с юга, откуда прибывают нелегальные мигранты.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС согласовали расширение рестрикций против России за якобы «дестабилизирующие действия».