Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 16 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве объяснили желание Зеленского провести выборы в условиях военного положения

Золотарев: Зеленский хочет провести выборы сейчас, чтобы избежать конкуренции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka объяснил желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы сейчас, в условиях военного положения.

По мнению эксперта, глава государства стремится избежать конкуренции, поэтому готов задействовать административный ресурс и махинации.

«И интерес у Зеленского именно к выборам в условиях военного положения. Поскольку, если нет военного положения, то воленй не воленй, компания будет конкурентной. А с такой компанией ловить Владимиру Александровичу особо нечего», — подчеркнул Золотарев.

Он пояснил, что сейчас действующие власти могут воспользоваться недобросовестными методами, вплоть до обвинения конкурентов в госизмене и отключения света во время подсчета голосов.

Ранее власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. Как сообщил Bild со ссылкой на источники, Зеленский назвал возможным ряд уступок со стороны Киева в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру в США

    На Западе рассказали о способе Трампа оправдать поражение Украины

    Спрогнозировано решение Европы по российским активам

    Индиец раскрыл правду о чистоте уличной еды

    Женщина сбежала от жестокого сутенера с помощью ChatGPT

    В США назвали главную угрозу для американских F-35 и B-21 в России

    Указано место Украины в новой Стратегии нацбезопасности США

    В украинском городе жители устроили засаду сотрудникам ТЦК и убили троих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok