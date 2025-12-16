Реклама

07:27, 16 декабря 2025

В Китае рассказали о возможном получении Россией неожиданного подарка от США

Baijiahao: Россия может получить подарок от США в виде распада НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Россия может получить неожиданный подарок от США в виде распада НАТО, об этом рассказали журналисты китайского издания Baijiahao. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Обозреватели обратили внимание на сильный раскол в отношениях Соединенных Штатов и Европы. Они напомнили, что недавно конгрессмен-республиканец Томас Масси внес на рассмотрение законопроект о выходе из НАТО и прекращение финансирования альянса.

Кроме того, США представили обновленную Стратегию национальной безопасности, которая критикует европейских союзников и допускает восстановление отношений с Россией.

Китайские журналисты отметили, что для Москвы сложилась уникальная ситуация, поскольку в случае выхода Штатов из НАТО европейцы вряд ли смогут удержать альянс на плаву.

«С точки зрения России, это, несомненно, неожиданно хорошие новости. Распад НАТО и выход из состава альянса Соединенных Штатов — это именно то, чего хочет Москва», — резюмировали авторы статьи.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность США невозможно обеспечить без защищенной Европы и Североатлантического альянса.

