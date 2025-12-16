Сенатор Грэм призвал Белый дом одобрить гарантии безопасности Киеву в Конгрессе

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другие конгрессмены призвали Белый дом направить пакет гарантий безопасности Украине в Конгресс США для голосования. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Я думаю, что если бы было достигнуто соглашение по безопасности, которое Украина могла бы поддержать и (...) которое стало бы частью мирного соглашения, то в Сенате было бы принято важное решение (...). Это будет одобрение Конгресса, имеющее законодательный характер, которое "переживет" [президента США Дональда] Трампа», — заявил политик.

Грэм также добавил, что голосование в Конгрессе «необязательно превратит» гарантии безопасности в договор с Украиной. Как отмечают авторы материала, потенциальное одобрение инициативы законодательной ветвью власти США стало бы «сильным сигналом» о том, что Вашингтон поддерживает Киев «независимо от того, кто занимает Овальный кабинет».

Ранее журнал Politico сообщил, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, причем решение должно быть принято сейчас, иначе последующие условия будут менее выгодными.