В Кремле внесли уточнение в слова Трампа о контактах с Путиным

Последний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся «сравнительно недавно». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это было сравнительно недавно. Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре», — пояснил он, уточнив, что с тех пор прямых контактов между лидерами двух стран не было.
Последнее сообщение Кремля о телефонном разговоре Путина и Трампа датируется 16 октября.
Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, были ли у него прямые контакты с Путиным в последнее время.