Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 16 декабря 2025Мир

В Кремле внесли уточнение в слова Трампа о контактах с Путиным

Песков: Последний разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Последний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся «сравнительно недавно». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это было сравнительно недавно. Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре», — пояснил он, уточнив, что с тех пор прямых контактов между лидерами двух стран не было.

Последнее сообщение Кремля о телефонном разговоре Путина и Трампа датируется 16 октября.

Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, были ли у него прямые контакты с Путиным в последнее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Россия потеряла второе место в рейтинге авторынков Европы

    Индия стала экспортировать больше товаров вопреки пошлинам Трампа

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok