В Кремле внесли уточнение в слова Трампа о контактах с Путиным

Песков: Последний разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября

Последний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся «сравнительно недавно». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это было сравнительно недавно. Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре», — пояснил он, уточнив, что с тех пор прямых контактов между лидерами двух стран не было.

Последнее сообщение Кремля о телефонном разговоре Путина и Трампа датируется 16 октября.

Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, были ли у него прямые контакты с Путиным в последнее время.