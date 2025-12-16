В МИД РФ заявили о невозможности компромиссов по Донбассу, Новороссии и Крыму

Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму

Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму, и это условие не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ABC News, передает ТАСС.

Политик напомнил, что Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

«Мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу», — сообщил Рябков.

По словам замминистра, Россия не может пойти на уступки по вопросу, поскольку это означало бы пересмотр фундаментального элемента государственности России, который закреплен в Конституции.

Ранее Рябков заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован в ближайшее время. Политик выразил уверенность, что урегулирование украинского кризиса уже «на пороге».