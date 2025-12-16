В ООН обратились к Украине с требованием защитить русских военнопленных

Комиссар ООН Тюрк попросила Украину защитить от пыток российских военнопленных

Верховный комиссар Организации объединенных наций (ООН) Фолькер Тюрк попросил Украину защитить от пыток и жесткого обращения российских военнопленных. ЕГО слова передает ТАСС.

По ее словам, представители ООН провели беседы с 127 российскими военнопленными, которые содержатся на Украине.

«Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в местах транзита до прибытия в официальные места содержания под стражей», — рассказал Тюрк.

Ранее Международный суд ООН допустил возможность признания за Украиной вины в геноциде мирного населения Донбасса в период 2014-2025 годов. Решение может затронуть действия Киева не только в период вооруженного конфликта в Донбассе 2014-2015 годов, но и после начала специальной военной операции в 2022 году.