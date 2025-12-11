Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

МС ООН допустил обвинения Украины в геноциде населения Донбасса в 2014-2025 годы

Международный суд (МС) ООН допустил возможность признания Украины виновной в геноциде мирного населения Донбасса в период 2014-2025 годов. Решение может затронуть действия Киева не только в период вооруженного конфликта на Донбассе 2014-2015 годов, но и после начала специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют материалы решения суда от 5 декабря, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Суд далее отмечает, что некоторые факты и события, на которые Российская Федерация

направляет свои встречные иски, предположительно произошли после 24 февраля 2022 года. (...) По мнению Суда, встречный иск может основываться на фактах, охватывающих более длительный период времени, чем тот, который охватывает основной иск Международный суд ООН из решения от 5 декабря 2025 года

5 декабря МС ООН признал приемлемыми встречные требования России в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Суд предоставил Киеву год на подготовку ответа на встречные заявления Москвы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Почему Украина подала в суд против России?

Украина направила иск в МС ООН против России о якобы нарушении конвенции о геноциде 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО. Киев заявил о существовании правового спора относительно трактовок событий 2014-2022 годов на территории Донбасса, а также якобы нарушении Москвой условий конвенции 1948 года.

Фактически главным требованием иска Киева к Москве является решение МС ООН, обязывающее приостановить проведение специальной военной операции и признающее ложными утверждения о преступлениях Киева против жителей Донбасса.

2 февраля 2024 года МС ООН посчитал себя вправе рассмотреть иск Украины против России из-за решения о начале СВО. Председатель суда Джоан Донохью также добавила, что были отклонены шесть возражений, выдвинутых российской стороной в том числе и касательно действий Киева после начала боевых действий.

Однако двумя днями ранее, 31 января 2024 года, МС ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД). Претензии украинской стороны заключались в якобы создании Москвой системы, нацеленной на ассимиляцию украинцев и крымских татар в Крыму после присоединения региона к России в 2014 году.

Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле больницы, 16 июня 2014 года Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Как Россия оценивает перспективы суда?

По мнению российской стороны, рассмотрение действий Украины против жителей Донбасса должно затрагивать период с начала антитеррористической операции в 2014 году по настоящий момент. Москва также предоставила суду доказательства аналогичных действий Киева против русскоязычного населения Украины, а также прихожан канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ответчик далее утверждает, что его встречный иск и основной иск Украины преследуют одну и ту же правовую цель, а именно определить, существуют ли доказательства геноцида в Донбассе и должна ли Украина нести ответственность за нарушение своих обязательств по Конвенции о геноциде Международный суд ООН из решения от 5 декабря 2025 года

27 июня 2024 года представитель России при МС ООН Геннадий Кузьмин оценил перспективы Москвы по иску Киева о геноциде как «хорошие» и сообщил, что слушания по делу состоятся не ранее начала 2026 года. Юрист подчеркнул, что России «есть что предъявить Украине» в рамках судебного разбирательства.

18 ноября 2024 года Россия представила Международному суду материалы по более чем 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса. В настоящее время конкретное содержание материалов является конфиденциальным, а текст будет опубликован только после завершения разбирательства.

1 февраля 2024 года Международный Суд вынес решение, в котором полностью отверг все обвинения Украины против России. На рассмотрении Суда остался лишь один вопрос — совершала ли сама Украина геноцид МИД России из сообщения от 5 декабря 2025 года

Запад перестал поддерживать иск Украины после вторжения в Курскую область

Согласно материалам дела, после принятия решения по иску Украины МС ООН предоставил третьим странам возможность «вмешательства» в судебный процесс — предоставления письменных замечаний в поддержку сторон иска и новых обстоятельств для рассмотрения. Суд дал всем желающим срок до 2 августа 2024 года для подготовки подобных обращений.

31 страна присоединилась к судебному иску Украины против России. В их число вошли все члены Европейского союза, кроме Венгрии, а также Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия

Большая часть поданных обращений являются призывом к суду заставить Россию доказать невиновность на правах ответчика. Ряд заявителей, например, Великобритания, указывают на характеристику геноцида как уголовно наказуемого действия, при том, что уголовные приговоры не входят в компетенцию суда.

После начала вторжения ВСУ в Курскую область через шесть дней, 8 августа 2024 года ни Киев, ни страны Запада не поднимали тему иска ни в публичных заявлениях, ни на уровне обращений в МС ООН.

Здание Международного суда ООН, Гаага Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Россия выигрывала аналогичный суд после войны в Осетии

Еще до завершения войны в Южной Осетии в 2008 году власти Грузии обратились в международные суды, рассчитывая добиться решения в свою пользу и последующего осуждения действий России. 13 августа секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломая объявил, что Международный суд в Гааге принял к рассмотрению иск Тбилиси против Москвы о нарушениях КЛРД, содержавший обвинения в якобы совершении Россией, а также властями Абхазии и Южной Осетии чисток грузинского населения в 1993-2008 годы.

В свою очередь, Россия подготовила предварительные возражения, в которых утверждалось следующее:

Как заявила российская сторона, Грузия фактически впервые выдвинула обвинения против соседней страны (с которой они находились в регулярных контактах), чтобы дождаться опровержения этих утверждений в суде, а затем выступить с заявлением, что спор существует; Тбилиси не обсуждал возможные нарушения предварительно с Москвой, нарушив условия статьи 22 КЛРД;

Грузия заявила о нарушении органами государственной власти России положений Конвенции на территории Абхазии и Южной Осетии;

Грузия подала иск против России за действия, якобы совершенные до момента начала действия норм КЛРД применительно к Тбилиси (2 июля 1999 года).

1 апреля 2011 года Международный суд ООН постановил, что не обладает компетенцией для рассмотрения иска Грузии против России. Основной причиной отклонения иска явилось то, что Грузия подала иск, не предприняв предварительных попыток решить вопрос с помощью переговоров с российскими властями. По мнению суда, действия Грузии нарушили положение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В январе 2021 года Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонила доводы Грузии о якобы вторжении ВС РФ в Южную Осетию за день до начала конфликта, 7 августа 2008 года. Также судьи постановили, что Россия не ответственна за «инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года».