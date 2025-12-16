В Польше военный дрон упал рядом с жилым домом

В Польше военный беспилотник рухнул на частной территории неподалеку от жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

«В Лекове Мазовецкого воеводства военный дрон упал возле жилого дома на частной территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятнее всего, дрон принадлежит польским военным. По предварительной информации, это разведывательный беспилотник. Ни одно здание также не было повреждено.

