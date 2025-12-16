Реклама

Россия
09:42, 16 декабря 2025Россия

В России на производящем нефтяные трубы заводе начался пожар и попал на видео

В Свердловской области на производящем нефтяные трубы заводе начался пожар
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Свердловской области на производящем нефтяные трубы заводе начался пожар. Сделанную очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно охваченную огнем часть производственного помещения. Работники предприятия покидают цех.

По данным канала, огонь распространяется по 4-му цеху Первоуральского новотрубного завода. О масштабах возгорания можно судить лишь визуально — на момент публикации материала данных об охваченной огнем площади нет.

Ранее в Дагестане загорелся коньячный завод. Он также попал на видео — на записи видно двухэтажное здание и валящий из него дым.

