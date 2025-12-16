В России нашли красную икру с плесенью

В Санкт-Петербурге нашли плесень и дрожжи в красной икре

В Санкт-Петербурге нашли плесень и дрожжи в красной икре. Об этом сообщает 78.ru.

Зараженный деликатес обнаружили в магазине «Икра и рыба» и на Сенном и Кузнечном рынках. Эксперты выявили в образцах превышение содержания дрожжей и общего количества микроорганизмов.

«Их наличие связано либо с нарушением технологии производства, либо с неправильным хранением, реализацией, либо со старым сырьем», — предположила инженер второй категории Мария Тишкина и предупредила, что если съесть бутерброд с такой икрой, то можно отравиться.

В прошлом месяце средняя стоимость красной икры в России достигла 9365 рублей за килограмм. Дешевле всего данный деликатес стоил в Удмуртии, где за него просили 6958 рублей. На Чукотке он стоил 7007 рублей. В Москве и Новосибирской областях икра стоила почти 10 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 9,9 тысячи, в Свердловской области — 9,5 тысячи, в Пермском крае — 9,1 тысячи, в Татарстане — 8,1 тысячи.