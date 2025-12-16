В России предложили наказывать граждан за пропаганду домашних родов

В Мосгордуме предложили наказывать за пропаганду домашних родов

В Мосгордуме предложили наказывать за пропаганду домашних родов. Об этом написала депутат Мария Воропаева в Telegram.

Поводом к этому стал недавний случай в Москве, когда ребенок не выжил после родов в домашних условиях.

«Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально [лишают жизней] младенцев на наших глазах», — отметила Воропаева. Она выступила за блокировку медиаресурсов, рассказывающих о пользе домашних родов. Речь может идти об административной ответственности, уточнила депутат.

Ранее в Крыму ввели миллионную выплату за ранние роды. На ее получение смогут претендовать женщины в возрасте до 25 лет при условии обучения на очной форме в вузе или учреждении среднего профессионального образования.