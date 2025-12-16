Реклама

05:02, 16 декабря 2025Россия

В России захотели внести в ПДД несколько изменений

«Ъ»: В России захотели закрепить приоритет электронных знаков на дорогах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Минтранс, Росавтодор и МВД по поручению правительства подготовят пакет изменений в ПДД, касающихся приоритета электронных знаков и новых требований к грузовикам. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что водителей обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло. Предполагается, что эти указатели будут иметь приоритет перед стационарными знаками.

Кроме того, в правилах предложили закрепить минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах. Уточняется, что эта мера создаст условия для безопасного обгона. «Также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах», — узнал «Ъ».

Ранее сообщалось, что Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательного получения водительских удостоверений для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сказал представитель ведомства Николай Чередниченко.

