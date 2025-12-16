В российском регионе аграрные мошенники провернули схему на 38 миллионов рублей

В Приамурье осудили четырех человек за аферу с соей на 38 млн рублей

В Приамурье Благовещенский городской суд вынес приговор четырем местным жителям за аферу с соей на 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, фигуранты под видом аграрного предприятия продали несуществующую сою на 38 миллионов рублей. Фигуранты — руководитель схемы, его брат, подставное лицо, руководившее некоторыми созданными компаниями-однодневками и четвертый — пособник.

Как установил суд, злоумышленники действовали в период с 2019 по 2022 год. Они размещали ложные объявления о продаже больших партий сои и выдавали себя за успешных фермеров или посредников, у которых есть свои склады и ресурсы. Во время переговоров с жертвами они настаивали на полной предоплате, а потом либо не отправляли товар, либо лишь малую часть.

Они признаны виновными по статьям 159 УК РФ («Мошенничество»), 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица через подставных лиц») и 187 УК РФ («Приобретение оборудования для незаконного доступа к банковским счетам»). Так, руководитель схемы получил восемь лет в колонии общего режима и штраф 150 тысяч рублей, его брат осужден на два года словно с испытательным сроком на два года. Третий обвиняемый получил два года и восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства, а четвертый фигурант получил два года исправительных работ с удержанием 20 процентов в пользу государства и штраф в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, они должны возместить потерпевшим 22 миллиона рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Ранее сообщалось, что Преображенский районный суд Москвы приговорил 64-летнего участника преступной группы «Покровские» Сергея Ечкалова