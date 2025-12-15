Реклама

15 декабря 2025

Участника ОПГ «Покровские» приговорили к 16 годам колонии

В Москве суд приговорил участника ОПГ к 16 годам колонии за вымогательство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Преображенский районный суд Москвы приговорил 64-летнего участника преступной группы «Покровские» Сергея Ечкалова к 16 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Ечкалова признали виновным в преступлениях по статьям о вымогательстве и принуждении к даче ложных показаний. Установлено, что ОПГ была создана не позднее апреля 2019 года, она занималась вымогательством имущества сельсхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

Вместе с соучастниками Ечкалов организовал незаконное возбуждение уголовного дела и заключение под стражу владельца одного из предприятий. Под угрозами они потребовали сто процентов доли в уставном капитале хозяйства, а свидетелей по этому делу заставили дать ложные показания.

По этой же схеме «Покровские» вымогали у владельца другой компании активы на сумму более 2 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в Росгвардии на 8,7 миллиона рублей.

