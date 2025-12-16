Реклама

08:20, 16 декабря 2025Экономика

В российском регионе произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pixabay

На Камчатке минувшей ночью зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,3. О стихийном бедствии сообщили на сайте Камчатского филиала ЕГС РАН.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 224 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 километров. Данные о пострадавших и повреждениях на материковой части в результате случившегося не поступали, отметили специалисты.

В понедельник днем, 15 декабря, неподалеку от восточного побережья Камчатки произошло еще одно сильное землетрясение — его магнитуда составила 5,6. Эпицентр явления располагался в 163 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 километров.

