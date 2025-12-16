В СПЧ прокомментировали нападение школьника на учеников элитной школы в Подмосковье

Меркачева призвала привлекать в школы медиаторов после произошедшего в Одинцово

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева назвала ужасной трагедией нападение школьника с ножом на учеников и сотрудников предположительно элитной Успенской средней общеобразовательной школе (СОШ) в поселке Горки-2. Своим мнением о произошедшем правозащитница поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Ужасная трагедия. Мне кажется, что она показывает две проблемы, которые особенно остро стоят перед обществом. Проблема первая — подростки не знают, что делать с той агрессией, которая у них скапливается. Они живут в обществе, в котором чувствуют напряжение. Они все время сидят в телефонах, и с этим ничего не поделаешь. У нас, к сожалению, еще не появилось цифровой гигиены, поэтому подростки не могут отслеживать, какой контент смотреть, какой не смотреть. У них нет навыков, чтобы разгружать себя», — отметила Меркачева.

Правозащитница напомнила, что конфликты в школах были во все времена.

«Мы решаем эту проблему тем, что есть один психолог на всю школу, конечно, он не справляется. Нужны медиаторы — те люди, к которым могли бы подростки приходить. Это крайне важно. Этот медиатор мог бы научить подростков решать конфликты. Мы знаем случаи, когда медиация помогала даже взрослым людям, которые категорически не хотели мириться. Нужен кто-то, кто будет помогать решать конфликты с подростками», — добавила она.

Также Меркачева сообщила, что произошедшее в Одинцово в очередной раз показывает, что в России нет профилактики преступности среди несовершеннолетних.

«В чем эта профилактика, на мой взгляд, должна выражаться — в том, чтобы были уроки, на которых бы объясняли, что есть Уголовный кодекс, что такое права, что такое Конституция, насколько священно право на жизнь и почему уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет, а не с 18 и так далее. Такие уроки, не поверхностные и формальные, а глубинные, были бы очень интересными», — заявила правозащитница.

По итогу мы имеем такую картину: есть подросток, который слабо уважает общество, на которого плохо воздействуют его одноклассники, у него конфликт с родителями. И все, что он может — это искать отвлечение в телефоне, где наталкивается на самый жесткий контент. По итогу мы имеем такие ситуации. Нам нужно детям помочь. И это не должно быть запугиванием, иначе это еще больше нас разорвет Ева Меркачева член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ)

Утром 16 декабря в поселке Горки-2 школьник в балаклаве устроил поножовщину. По данным Telegram-каналов, это произошло в элитной Успенской средней общеобразовательной школе (СОШ). Отмечается, что на школу напал 15-летний ученик.

По данным источника «Ленты.ру», в результате нападения вооруженного ученика в одинцовской школе пострадали три человека — охранник и ученики. Для одного ребенка ранения стали летальными — по предварительным данным, речь идет об ученике четвертого класса. Преступник сделал селфи на фоне его тела.