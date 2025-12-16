Реклама

В СВР рассказали о попытках Британии продавить одно решение против России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Великобритания пытается продавить решение Европейского союза (ЕС) об изъятии замороженных российских активов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой», — заявили в ведомстве.

По данным российской разведки, британские чиновники доводят до своих коллег из ЕС недостоверные сведения о мотивах президента США Дональда Трампа в переговорах с Россией. В Лондоне утверждают, что Москва якобы пообещала Вашингтону направить российские активы на реализацию совместных проектов, и тем самым пытаются убедить Брюссель оправдать их кражу с помощью «лазеек» в Договоре о функционировании ЕС.

Ранее в СВР РФ рассказали о планах британских властей шантажировать США перспективой сближения Европы с Китаем. В результате, по замыслу британских чиновников, Вашингтон должен отказаться от продвижения неприемлемой для европейских стран сделки по Украине.

