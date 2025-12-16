Ведущая Первого канала сделала ремонт родителям

Телеведущая Юлианна Караулова сделала ремонт в квартире родителей

Российская певица и ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова сделала ремонт в квартире родителей. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущая уточнила, что таким образом захотела порадовать мать и отца к Новому году. «Подарок на Новый год — ремонт в новой квартире. Смотрим вместе впервые», — сказала Караулова.

По словам артистки, работы и дизайн интерьера она полностью доверила специалистам и не пожалела о таком решении. Караулова отметила, что на самостоятельное решение квартирного вопроса ей не хватило бы сил и энергии.

На снятых в квартире кадрах видно, что интерьер выполнен в спокойных бело-бежевых тонах с синими и черными акцентами.

Ранее стало известно, что Юлианна Караулова ввязалась в ипотеку ради покупки квартиры в центре Москвы. По оценкам экспертов, новое жилье, из-за которого исполнительница влезла в кредит, могло обойтись ей более чем в 80 миллионов рублей — это четырехкомнатная квартира в самом центре столицы.