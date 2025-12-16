Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:48, 16 декабря 2025Экономика

Ведущая Первого канала сделала ремонт родителям

Телеведущая Юлианна Караулова сделала ремонт в квартире родителей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: @yulianna_karaulova

Российская певица и ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова сделала ремонт в квартире родителей. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущая уточнила, что таким образом захотела порадовать мать и отца к Новому году. «Подарок на Новый год — ремонт в новой квартире. Смотрим вместе впервые», — сказала Караулова.

По словам артистки, работы и дизайн интерьера она полностью доверила специалистам и не пожалела о таком решении. Караулова отметила, что на самостоятельное решение квартирного вопроса ей не хватило бы сил и энергии.

На снятых в квартире кадрах видно, что интерьер выполнен в спокойных бело-бежевых тонах с синими и черными акцентами.

Ранее стало известно, что Юлианна Караулова ввязалась в ипотеку ради покупки квартиры в центре Москвы. По оценкам экспертов, новое жилье, из-за которого исполнительница влезла в кредит, могло обойтись ей более чем в 80 миллионов рублей — это четырехкомнатная квартира в самом центре столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Уровень импортозамещения в ВМФ России раскрыли

    Названы лучшие продукты для начала новогодней трапезы

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok