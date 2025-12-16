Водонаева ответила на комментарий о пирсинге сосков фразой «я не села с голыми сиськами»

Ведущая Алена Водонаева ответила на комментарий об интимном пирсинге

Российская телеведущая Алена Водонаева ответила на комментарий об интимном пирсинге фразой «я не села с голыми сиськами». Интервью с ней появилось на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.

Спортсменка зачитала гостье вопрос одного из пользователей сети. Юзер заявил, что не понимает, зачем экс-участница реалити-шоу «Дом-2» проколола соски и демонстрирует их в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В свою очередь Водонаева не согласилась с тем, что демонстрирует пирсинг публично. «Это иногда видно через одежду, когда я в купальнике, майке или топе, то есть без бра, без белья условно. Не то что я села с голыми сиськами и сижу. Никто этих сосков не видел, кроме моих подруг и моих мужчин», — указала она.

При этом блогерша назвала процесс прокалывания сосков адом и отметила, что даже роды дались ей легче.

В ноябре Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками.