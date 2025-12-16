Реклама

13:32, 16 декабря 2025

Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

Терапевт Агаева: Людям с сахарным диабетом не стоит пить кислородные коктейли
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Врач обратила внимание, что в настоящее время отсутствуют масштабные научные исследования, подтверждающие, что употребление кислородного коктейля существенно увеличивает содержание кислорода в крови, и, соответственно, оказывает какое-либо значимое влияние на организм. «Кроме того, важно понимать, что единственный путь насыщения крови кислородом — легкие, а не желудок и кишечник. Поэтому любые положительные ощущения, например, прилив бодрости или улучшение самочувствия после употребления кислородного коктейля могут быть связаны с эффектом плацебо либо приятным вкусом напитка», — объяснила Агаева.

По словам специалистки, кислородный коктейль официально не признан лекарственным средством, поэтому не имеет медицинских показаний, но для большинства здоровых людей он безопасен. Однако людям с сахарным диабетом и склонным к аллергическим реакциям врач посоветовала воздерживаться от подобных напитков, если при их приготовлении используются соки или сладкие сиропы, поскольку они могут содержать большое количество сахара. Кислородный коктейль на основе сока из кислых ягод, например, клюквы, брусники или смородины, не стоит пить людям с мочекаменной болезнью.

Ранее аллерголог Владимир Болибок заявил, что искусственные елки представляют большую опасность для здоровья, чем натуральные. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, врач посоветовал регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.

