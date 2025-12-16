Реклама

15:06, 16 декабря 2025Путешествия

Забравшиеся на гору в США туристы наткнулись на тело

The Los Angeles Times: Туристы наткнулись на тело на горе Уитни в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Cullen328 / Wikimedia

Забравшиеся на гору Уитни в США туристы наткнулись на человеческое тело. Об этом сообщило издание The Los Angeles Times.

Случайные путешественники обнаружили останки молодого человека на крутом обледенелом участке тропы под названием «99 поворотов». Однако эвакуировать пострадавшего не представлялось возможным из-за сильного снегопада. 15 декабря шериф округа Иньо объявил, что тело спустили с горы вертолетом. Полиция предположила, что не выжившим мог оказаться 21-летний Джозеф Брамбил, который пропал без вести в конце ноября.

Ранее сын отправился на гору Уитни с отцом и начал видеть несуществующего лягушонка Кермита из телевизионной программы «Маппет-шоу» во время восхождения. В итоге 14-летний мальчик сорвался со скалы.

