Мир
14:04, 16 декабря 2025Мир

Захарова поддержала слова вице-премьера Италии о России

Захарова согласилась со словами вице-премьера Италии Сальвини о силе России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова согласилась со словами вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который заявил о невозможности «поставить Россию на колени». Об этом она написала в своем официальном Telegram-канале.

«Сравнение точное, вывод бесспорный», — прокомментировала дипломат заявление итальянского политика.

Ранее Сальвини заявил, что «поставить на колени» Россию пытались и Гитлер, и Наполеон, однако никому из них сделать этого не удалось.

Он отметил, что это вряд ли получится и у европейских лидеров, среди которых вице-премьер перечислил верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

