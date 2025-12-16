Захарова поддержала слова вице-премьера Италии о России

Захарова согласилась со словами вице-премьера Италии Сальвини о силе России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова согласилась со словами вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который заявил о невозможности «поставить Россию на колени». Об этом она написала в своем официальном Telegram-канале.

«Сравнение точное, вывод бесспорный», — прокомментировала дипломат заявление итальянского политика.

Ранее Сальвини заявил, что «поставить на колени» Россию пытались и Гитлер, и Наполеон, однако никому из них сделать этого не удалось.

Он отметил, что это вряд ли получится и у европейских лидеров, среди которых вице-премьер перечислил верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.