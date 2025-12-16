Зеленский обсудил с королем европейской страны продолжение военной помощи Украине

Зеленский и король Нидерландов обсудили продолжение военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и король Нидерландов Виллем-Александр обсудили продолжение военной помощи Украине со стороны Амстердама. Об этом президент страны написал в своем Telegram-канал.

«Благодарен Нидерландам и всему нидерландскому народу за сильную и неизменную солидарность с нашим государством. Ценим вклад Нидерландов в укрепление наших оборонных возможностей и устойчивости», — заявил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины — это армия и членство в Европейском союзе. Однако, добавляет он, Киев до сих пор не получил четкого ответа о военной реакции партнеров в случае нападения на страну.