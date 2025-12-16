Реклама

08:52, 16 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал возможные даты переговоров с США

Зеленский считает, что 20-21 декабря состоятся переговоры Украины с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце недели украинская и американская делегации проведут переговоры в США. Его слова приводит издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

По мнению Зеленского, в ближайшие дни Киев доработает свои документы. «Далее Соединенные Штаты Америки, я думаю, в ближайшие дни проведут консультации с россиянами, а затем [члены американской делегации] проведут консультации с президентом США, после чего наши команды встретятся», — предположил он.

В связи с этим украинский лидер считает, что команды США и Украины встретятся в скором времени — возможно, переговоры состоятся на выходных 20-21 декабря.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

