Бывший СССР
18:03, 16 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали переговоров с США по одному аспекту

Зеленский: Украина и США не обсуждали сроки действия гарантий безопасности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украина и США не обсуждали сроки действия гарантий безопасности на переговорах делегаций Киева и Вашингтона. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы это пока не обсуждаем, будут ли эти или другие гарантии ограничены какими-то годами или нет», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что из последней редакции мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Детали же касаемо военной сферы, по его словам, «выглядят очень хорошо».

До этого украинский лидер заявил, что зимний холод может стать одним из самых опасных видов оружия для Украины. Он также призвал поддерживать ПВО страны.

