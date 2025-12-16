Реклама

17:32, 16 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл свое участие в переговорах в Майами

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Майами на встречу украинской и американской делегаций. Его слова передает УНИАН.

«Будет уже встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп. Я думаю, что в ближайшие дни, может, в выходные, может, немножечко позже», — заявил Зеленский.

По его словам, на переговорах будут обсуждаться гарантии безопасности, экономическое восстановление Украины и 20 пунктов рамочного соглашения. Киев будет представлять переговорная группа.

Ранее Зеленский заявил, что из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Он также добавил, что детали касаемо военной сферы «выглядят очень хорошо».

