Зеленский сделал признание об активах России

Президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность страны продержаться без конфискации замороженных активов России. Его цитирует телеканал Sky News.
«Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки», — сказал украинский лидер. Он подеркнул, что Киев не сможет сам справиться со своими финансовыми трудностями.
Ранее стало известно, что семь стран Европейского союза (ЕС) выступили против изъятия замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Они считают необходимым рассмотреть «альтернативные варианты» кредита, включая выпуск общего долгового обязательства.