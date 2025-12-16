Реклама

Зеленский сделал признание об активах России

Зеленский: Украина не в состоянии остаться на плаву без изъятия активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marco Iacobucci / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность страны продержаться без конфискации замороженных активов России. Его цитирует телеканал Sky News.

«Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки», — сказал украинский лидер. Он подеркнул, что Киев не сможет сам справиться со своими финансовыми трудностями.

Ранее стало известно, что семь стран Европейского союза (ЕС) выступили против изъятия замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Они считают необходимым рассмотреть «альтернативные варианты» кредита, включая выпуск общего долгового обязательства.

