Женщинам рассказали об изменениях при употреблении алкоголя с возрастом

Врач Поттер: После 40 лет снижается толерантность к алкоголю

С возрастом меняется воздействие алкоголя на женский организм. Об этих изменениях предупредила врач общей практики, специалист по вопросам менопаузы Наоми Поттер в беседе с Independent.

Поттер рассказала, что после 40 лет у женщин снижается толерантность к алкоголю. Она уточнила, что перемены становятся сильно заметными после наступления менопаузы. «По сути это означает, что вы будете быстрее пьянеть и не сможете выпивать столько, сколько выпивали раньше», — объяснила она.

Врач добавила, что употребление алкоголя усиливает симптомы менопаузы, если они есть, и вызывает их, если они отсутствуют. В частности Поттер указала, что спиртное ухудшает качество сна, провоцирует тревогу и утомляемость, а также может влиять на интенсивность приливов.

Помимо этого, специалистка отметила, что из-за возрастного замедления метаболизма алкоголь дольше остается в крови, что делает похмелье более выраженным и продолжительным.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какой алкоголь лучше пить за новогодним столом. Он посоветовал выпить во время праздника один бокал игристого или сухого вина.