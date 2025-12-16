Реклама

04:30, 16 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы способы сохранить зрение при постоянной работе за компьютером

Окулист Азнаурян назвал 50-70 сантиметров до монитора безопасными для глаз
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom  

Современный человек проводит перед экранами гаджетов в среднем от 5 до 10 часов в день, и в таких условиях одной из самых распространенных проблем становится цифровое перенапряжение глаз, рассказал детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы сохранить зрение при постоянной работе за компьютером.

«Сухость, покраснение и нечеткое зрение к концу дня знакомы многим, однако эти симптомы — не приговор, а сигнал, который призывает задуматься о здоровье глаз», — высказался эксперт.

Одной из ключевых рекомендаций для сохранения зрения врач назвал правило «20-20-20», согласно которому каждые 20 минут необходимо делать паузу и в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся примерно в 20 шагах. Это помогает расслабить цилиарную мышцу, которая при длительной фокусировке на экране оказывается постоянно напряженной, что приводит к усталости и спазму аккомодации, пояснил медик.

Азнаурян также призвал к правильной организации рабочего пространства. Так, расстояние до монитора должно быть не менее 50-70 сантиметров, при этом центр экрана рекомендуется размещать на 15-20 градусов ниже уровня глаз. Особенно важно соблюдать эти рекомендации для детей, чья зрительная система все еще формируется, отметил офтальмолог.

Исследования показывают, что использование смартфонов с диагональю экрана менее 7 дюймов увеличивает риск развития близорукости в полтора раза по сравнению с работой за стационарным компьютером

Игорь Азнаурянофтальмолог

Уход за зрением, по словам врача, включает также поддержание общего здоровья организма. Это полноценный сон и сбалансированное питание, богатое витаминами, а также регулярные физические упражнения, которые улучшают кровообращение и снабжение глаз необходимыми веществами, перечислил он. Особенно полезны длительные прогулки на свежем воздухе, обратил внимание офтальмолог. Вместе с тем врач посоветовал избегать длительного пребывания в помещениях с сухим воздухом и при необходимости использовать увлажнители воздуха, чтобы снизить риск сухости и раздражения глаз.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Петухова подсказала доступные продукты для зрения. По ее словам, поддержать здоровье глаз способны морковь, тыква, яблоки и шиповник.

