Звезда «Игры престолов» снялась обнаженной

Британская актриса Мэйси Уильямс в откровенном виде снялась на отдыхе в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», с друзьями отправилась в отель Su Ferreri Retreat на Сардинии. На размещенном видео она предстала полностью обнаженной, когда спускалась в воду и прыгала со скалы.

«Лето закончилось, но жизнь все равно бьет ключом», — указала в подписи артистка.

