Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:37, 16 декабря 2025Ценности

Звезда «Игры престолов» снялась обнаженной

Британская актриса Мэйси Уильямс в откровенном виде снялась на отдыхе в Италии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @maisie_williams

Британская актриса Мэйси Уильямс в откровенном виде снялась на отдыхе в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», с друзьями отправилась в отель Su Ferreri Retreat на Сардинии. На размещенном видео она предстала полностью обнаженной, когда спускалась в воду и прыгала со скалы.

«Лето закончилось, но жизнь все равно бьет ключом», — указала в подписи артистка.

В октябре британская актриса театра, кино и телевидения Эмилия Кларк посетила Неделю моды в откровенном наряде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения Путина и Зеленского

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова

    Массажист три года ощупывал половые органы клиенток и придумал этому нелепое оправдание

    Глава ВС Британии признал превосходство российской армии

    В Европе захотели сократить финансовую помощь Украине

    Украину назвали расколотой из-за Зеленского

    Звезда «Игры престолов» снялась обнаженной

    В Европе назвали виновных в возможном исчезновении Украины

    Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok