Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 17 декабря 2025Россия

17 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева
СюжетПраздники в России

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

17 декабря в России отмечают День ракетных войск стратегического назначения (РВСН), День атомного подводного флота и День курьера. А в мире празднуют Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 17 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День ракетных войск стратегического назначения

Годовщиной создания Ракетных войск стратегического назначения считается 17 декабря 1959 года, когда в СССР вышло соответствующее постановление. В настоящее время РВСН являются главным компонентом стратегических ядерных сил страны, направленных на сдерживание возможной агрессии.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

День атомного подводного флота РФ

17 декабря 1958 года на заводе №402 подписали акт приемки первой отечественной атомной подводной лодки, известной как «Ленинский комсомол». Сейчас в состав ВМФ РФ входят 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 27 атомных подводных лодок с ракетно-торпедным вооружением, а также 8 атомных подводных лодок специального назначения. Наличие современного подводного флота позволяет России оставаться в числе крупнейших морских держав.

Праздники в мире

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

День отмечают с 2003 года по инициативе международной «Сети организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». Ежегодно 17 декабря в разных странах проходят «Марши красных зонтов», в которых принимают участие все неравнодушные к проблеме дискриминации работников секс-индустрии.

Красный зонт — символ сопротивления жестокости со стороны правоохранительных органов, работодателей, клиентов и общества. Впервые этот атрибут протеста продемонстрировали в 2001 году на Первом всемирном конгрессе секс-работников в Венеции.

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 декабря

  • День сотрудников фельдъегерской службы России;
  • День удобной позы;
  • День впадения медведя в спячку;
  • Праздник утренних иллюзий.

Какой церковный праздник 17 декабря

День памяти великомученицы Варвары

Согласно преданию, отец-язычник запер Варвару в замке, чтобы уберечь девушку от общения с христианами. Созерцая из башни красоту мира, Варвара сама поняла, что боги, которым поклоняется ее семья, — рукотворны.

Вскоре к Варваре стали свататься женихи, но она решительно отказалась когда-либо вступать в брак. Чтобы пробудить в дочери склонность к замужеству, отец разрешил ей выходить из башни. Так, со временем она познакомилась с христианами, приняла крещение и дала обет посвятить свою жизнь Богу. Узнав об этом, отец жестоко избил Варвару и с позволения властей лично обезглавил святую.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 17 декабря

  • День памяти преподобного Иоанна Дамаскина;
  • День памяти мученицы Иулиании;
  • День памяти святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

Приметы на 17 декабря

По народному календарю 17 декабря — день Варвары Морозницы. Святая считается заступницей женщин и защитницей от насилия.

  • Считалось, что сшитый или связанный в этот день предмет обретает божественную силу и становится талисманом. Поэтому на Варвару Морозницу женщины занимались рукоделием;
  • Бездетные женщины в этот день раздавали сладости чужим детям, чтобы Варвара проявила благосклонность и помогла забеременеть;
  • А вот жаловаться на проблемы в праздник Варвары женщинам было запрещено. Считалось, что из-за этого положение может стать еще хуже.

Кто родился 17 декабря

Мила Йовович (50 лет)

Американская актриса украинского происхождения стала мировой звездой после выхода фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Также она сыграла в картинах «Обитель зла», «Хелбой», «Мушкетеры», «Жанна д'Арк» и многих других.

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Оксана Федорова (48 лет)

Российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», а с недавнего времени — оперная певица, широкому зрителю Оксана Федорова известна по программам «Форт Боярд» и «Спокойной ночи, малыши». Параллельно с карьерой на телевидении она окончила Санкт-Петербургский университет МВД, получила звание майора полиции и степень кандидата юридических наук.

Кто еще родился 17 декабря

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Долиной пригрозили выселением

    Перечислены 15 тревожных сигналов о проблемах в организме

    Юрист оценил шансы принудительного выселения Долиной из квартиры

    Промах дрона ВСУ по базе Черноморского флота попал на фото

    ВСУ ударили по двум российским городам

    Трамп пошутил про размер обуви своего вице-президента

    Премьер Польши признался в «вытягивании» денег у ЕС из-за России

    Россиянам перечилили способы распознать подозрительные уловки мошенников

    Европу уличили в планах по эскалации конфликта в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok