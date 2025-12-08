17 декабря в России отмечают День ракетных войск стратегического назначения (РВСН), День атомного подводного флота и День курьера. А в мире празднуют Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 17 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День ракетных войск стратегического назначения
Годовщиной создания Ракетных войск стратегического назначения считается 17 декабря 1959 года, когда в СССР вышло соответствующее постановление. В настоящее время РВСН являются главным компонентом стратегических ядерных сил страны, направленных на сдерживание возможной агрессии.
День атомного подводного флота РФ
17 декабря 1958 года на заводе №402 подписали акт приемки первой отечественной атомной подводной лодки, известной как «Ленинский комсомол». Сейчас в состав ВМФ РФ входят 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 27 атомных подводных лодок с ракетно-торпедным вооружением, а также 8 атомных подводных лодок специального назначения. Наличие современного подводного флота позволяет России оставаться в числе крупнейших морских держав.
Праздники в мире
Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости
День отмечают с 2003 года по инициативе международной «Сети организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». Ежегодно 17 декабря в разных странах проходят «Марши красных зонтов», в которых принимают участие все неравнодушные к проблеме дискриминации работников секс-индустрии.
Красный зонт — символ сопротивления жестокости со стороны правоохранительных органов, работодателей, клиентов и общества. Впервые этот атрибут протеста продемонстрировали в 2001 году на Первом всемирном конгрессе секс-работников в Венеции.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 декабря
- День сотрудников фельдъегерской службы России;
- День удобной позы;
- День впадения медведя в спячку;
- Праздник утренних иллюзий.
Какой церковный праздник 17 декабря
День памяти великомученицы Варвары
Согласно преданию, отец-язычник запер Варвару в замке, чтобы уберечь девушку от общения с христианами. Созерцая из башни красоту мира, Варвара сама поняла, что боги, которым поклоняется ее семья, — рукотворны.
Вскоре к Варваре стали свататься женихи, но она решительно отказалась когда-либо вступать в брак. Чтобы пробудить в дочери склонность к замужеству, отец разрешил ей выходить из башни. Так, со временем она познакомилась с христианами, приняла крещение и дала обет посвятить свою жизнь Богу. Узнав об этом, отец жестоко избил Варвару и с позволения властей лично обезглавил святую.
Какие еще церковные праздники отмечают 17 декабря
- День памяти преподобного Иоанна Дамаскина;
- День памяти мученицы Иулиании;
- День памяти святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
Приметы на 17 декабря
По народному календарю 17 декабря — день Варвары Морозницы. Святая считается заступницей женщин и защитницей от насилия.
- Считалось, что сшитый или связанный в этот день предмет обретает божественную силу и становится талисманом. Поэтому на Варвару Морозницу женщины занимались рукоделием;
- Бездетные женщины в этот день раздавали сладости чужим детям, чтобы Варвара проявила благосклонность и помогла забеременеть;
- А вот жаловаться на проблемы в праздник Варвары женщинам было запрещено. Считалось, что из-за этого положение может стать еще хуже.
Кто родился 17 декабря
Мила Йовович (50 лет)
Американская актриса украинского происхождения стала мировой звездой после выхода фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Также она сыграла в картинах «Обитель зла», «Хелбой», «Мушкетеры», «Жанна д'Арк» и многих других.
Оксана Федорова (48 лет)
Российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», а с недавнего времени — оперная певица, широкому зрителю Оксана Федорова известна по программам «Форт Боярд» и «Спокойной ночи, малыши». Параллельно с карьерой на телевидении она окончила Санкт-Петербургский университет МВД, получила звание майора полиции и степень кандидата юридических наук.
Кто еще родился 17 декабря
- Елизавета Туктамышева (29 лет) — российская фигуристка, чемпионка мира;
- Сара Полсон (51 год) — американская актриса;
- Леонид Броневой (1928-2017) — советский и российский актер.