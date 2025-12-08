17 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

17 декабря в России отмечают День ракетных войск стратегического назначения (РВСН), День атомного подводного флота и День курьера. А в мире празднуют Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 17 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День ракетных войск стратегического назначения

Годовщиной создания Ракетных войск стратегического назначения считается 17 декабря 1959 года, когда в СССР вышло соответствующее постановление. В настоящее время РВСН являются главным компонентом стратегических ядерных сил страны, направленных на сдерживание возможной агрессии.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

День атомного подводного флота РФ

17 декабря 1958 года на заводе №402 подписали акт приемки первой отечественной атомной подводной лодки, известной как «Ленинский комсомол». Сейчас в состав ВМФ РФ входят 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 27 атомных подводных лодок с ракетно-торпедным вооружением, а также 8 атомных подводных лодок специального назначения. Наличие современного подводного флота позволяет России оставаться в числе крупнейших морских держав.

Праздники в мире

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

День отмечают с 2003 года по инициативе международной «Сети организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». Ежегодно 17 декабря в разных странах проходят «Марши красных зонтов», в которых принимают участие все неравнодушные к проблеме дискриминации работников секс-индустрии.

Красный зонт — символ сопротивления жестокости со стороны правоохранительных органов, работодателей, клиентов и общества. Впервые этот атрибут протеста продемонстрировали в 2001 году на Первом всемирном конгрессе секс-работников в Венеции.

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 декабря

День сотрудников фельдъегерской службы России;

День удобной позы;

День впадения медведя в спячку;

Праздник утренних иллюзий.

Какой церковный праздник 17 декабря

День памяти великомученицы Варвары

Согласно преданию, отец-язычник запер Варвару в замке, чтобы уберечь девушку от общения с христианами. Созерцая из башни красоту мира, Варвара сама поняла, что боги, которым поклоняется ее семья, — рукотворны.

Вскоре к Варваре стали свататься женихи, но она решительно отказалась когда-либо вступать в брак. Чтобы пробудить в дочери склонность к замужеству, отец разрешил ей выходить из башни. Так, со временем она познакомилась с христианами, приняла крещение и дала обет посвятить свою жизнь Богу. Узнав об этом, отец жестоко избил Варвару и с позволения властей лично обезглавил святую.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 декабря

День памяти преподобного Иоанна Дамаскина;

День памяти мученицы Иулиании;

День памяти святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

Приметы на 17 декабря

По народному календарю 17 декабря — день Варвары Морозницы. Святая считается заступницей женщин и защитницей от насилия.

Считалось, что сшитый или связанный в этот день предмет обретает божественную силу и становится талисманом. Поэтому на Варвару Морозницу женщины занимались рукоделием;

Бездетные женщины в этот день раздавали сладости чужим детям, чтобы Варвара проявила благосклонность и помогла забеременеть;

А вот жаловаться на проблемы в праздник Варвары женщинам было запрещено. Считалось, что из-за этого положение может стать еще хуже.

Кто родился 17 декабря

Американская актриса украинского происхождения стала мировой звездой после выхода фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Также она сыграла в картинах «Обитель зла», «Хелбой», «Мушкетеры», «Жанна д'Арк» и многих других.

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», а с недавнего времени — оперная певица, широкому зрителю Оксана Федорова известна по программам «Форт Боярд» и «Спокойной ночи, малыши». Параллельно с карьерой на телевидении она окончила Санкт-Петербургский университет МВД, получила звание майора полиции и степень кандидата юридических наук.

Кто еще родился 17 декабря