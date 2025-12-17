Алена Водонаева вышла в свет в прозрачных легинсах

Ведущая Алена Водонаева в откровенном образе посетила вечеринку журнала

Российская телеведущая Алена Водонаева вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

43-летняя знаменитость посетила вечеринку по случаю дня рождения журнала «Москвичка» в столице. Она выбрала для мероприятия черный наряд, который состоял из приталенного короткого пиджака с массивными плечами и прозрачных легинсов со штрипками.

Также экс-участница реалити-шоу «Дом-2» надела мюли на каблуках, уложила волосы в пучок в стиле ретро и нанесла макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Ранее в декабре Алена Водонаева ответила на комментарий об интимном пирсинге фразой «я не села с голыми сиськами».