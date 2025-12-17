Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:46, 17 декабря 2025Ценности

Алена Водонаева вышла в свет в прозрачных легинсах

Ведущая Алена Водонаева в откровенном образе посетила вечеринку журнала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал VODA

Российская телеведущая Алена Водонаева вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

43-летняя знаменитость посетила вечеринку по случаю дня рождения журнала «Москвичка» в столице. Она выбрала для мероприятия черный наряд, который состоял из приталенного короткого пиджака с массивными плечами и прозрачных легинсов со штрипками.

Также экс-участница реалити-шоу «Дом-2» надела мюли на каблуках, уложила волосы в пучок в стиле ретро и нанесла макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Ранее в декабре Алена Водонаева ответила на комментарий об интимном пирсинге фразой «я не села с голыми сиськами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Коломойский предрек отказ Зеленского от участия в выборах

    Мелони высказалась против войск Италии на Украине

    В России заявили о необходимости бронированных «Ахматов»

    На Украине захотели осудить прятавшуюся в Купянске семью с детьми

    Бывшая жена Паши Техника пыталась спасти рэпера

    Мерц сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

    Фитнес-тренерша из России напилась перед вылетом и пропустила рейс домой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok