Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:10, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев оценил реакцию россиян на дело Долиной

Блогер Лебедев назвал справедливыми возмущения россиян делом с квартирой Долиной
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал справедливыми возмущения россиян делом с квартирой певицы Ларисой Долиной. Реакцию общественности на ситуацию с недвижимостью артистки он прокомментировал в обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Как отметил дизайнер, россияне поразились решениям судов по делу народной артистки, поскольку для большинства людей их жилье — одна из главных материальных ценностей. «Квартира — это тот самый оказался объединяющий момент, где все граждане России абсолютно одинаково понимают, что это [кошмар] и несправедливость. Одно дело, когда у кого-то что-то пропало, это все ладно, это не так страшно, как отобрать у человека самое святое, самую его основную сущность, самую главную в жизни ценность — это его квартиру», — оценил реакцию жителей страны Лебедев.

Материалы по теме:
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег. Почему так происходит?
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег.Почему так происходит?
13 ноября 2025
«За каждым таким случаем стоит горе людей» Полине Лурье вернули право на квартиру Долиной. Как проходило заседание Верховного суда?
«За каждым таким случаем стоит горе людей»Полине Лурье вернули право на квартиру Долиной. Как проходило заседание Верховного суда?
Сегодня

Он также счел абсолютно объективным и справедливым недовольство россиян из-за решений судов в пользу артистки.

Верховный суд (ВС) России во вторник, 16 декабря, поставил точку в деле о квартире Долиной. Суд отменил решения нижестоящих инстанций, право собственности оставили за покупательницей недвижимости Полиной Лурье. Сама артистка на заседание не явилась.

В 2024 году Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье по итогам этих решений оставалась без жилья и не получила обратно деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok