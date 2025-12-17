Артемий Лебедев оценил реакцию россиян на дело Долиной

Блогер Лебедев назвал справедливыми возмущения россиян делом с квартирой Долиной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал справедливыми возмущения россиян делом с квартирой певицы Ларисой Долиной. Реакцию общественности на ситуацию с недвижимостью артистки он прокомментировал в обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Как отметил дизайнер, россияне поразились решениям судов по делу народной артистки, поскольку для большинства людей их жилье — одна из главных материальных ценностей. «Квартира — это тот самый оказался объединяющий момент, где все граждане России абсолютно одинаково понимают, что это [кошмар] и несправедливость. Одно дело, когда у кого-то что-то пропало, это все ладно, это не так страшно, как отобрать у человека самое святое, самую его основную сущность, самую главную в жизни ценность — это его квартиру», — оценил реакцию жителей страны Лебедев.

Он также счел абсолютно объективным и справедливым недовольство россиян из-за решений судов в пользу артистки.

Верховный суд (ВС) России во вторник, 16 декабря, поставил точку в деле о квартире Долиной. Суд отменил решения нижестоящих инстанций, право собственности оставили за покупательницей недвижимости Полиной Лурье. Сама артистка на заседание не явилась.

В 2024 году Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье по итогам этих решений оставалась без жилья и не получила обратно деньги.