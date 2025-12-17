«АвтоВАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе

Соколов: «АвтоВАЗ» в январе вернет пятидневку и будет наращивать производство

С января 2026 года «АвтоВАЗ» собирается вернуться к пятидневной рабочей неделе, сообщил Telegram-канал «Пул №3». Об этом заявил глава концерна Максим Соколов, добавив, что заводы готовы наращивать производство для удовлетворения потребностей страны.

Несмотря на сложности, вызванные реструктуризацией поставок и необходимостью локализовать производство деталей после 2022 года, компания продолжает развивать модельный ряд. В наступающем году в нем появится новый семейный кроссовер Azimut.

Последствия отраслевого спада касаются и «АвтоВАЗа», отметил Соколов. За десять месяцев этого года выпуск легковых автомобилей в России сократился на 9,6 процента. Ситуацию осложняют дорогие кредиты, что напрямую влияет на покупательский спрос.

Это вынудило концерн снизить загрузку мощностей. Если в 2024 году заводы производителя выпустили более 500 тысяч машин, то за 2025 год — 320 тысяч автомобилей. Несмотря на это, в компании уверены, что новый экономический цикл российского автопрома станет временем роста и технологических разработок.

Ранее стало известно о начале продаж обновленной Lada Vesta 2026 модельного года. Модель получила усовершенствованную медиасистему и новую электронную архитектуру с картой-ключом.