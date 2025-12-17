Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 17 декабря 2025Россия

Белоусов раскрыл потери ВСУ в 2025 году

Белоусов сообщил, что в 2025 году ВСУ потеряли почти 500 тысяч военнослужащих
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 500 тысяч военнослужащих. Соответствующие данные раскрыл министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии ведомства. Его слова Минобороны приводит в Telegram.

По оценке Белоусова, успехи российских войск в текущем году на треть снизили боевой потенциал ВСУ. Так, Киев лишился свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе 5,5 тысячи западных образцов. «Это практически в два раза выше показателей 2024 года. В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих», — сообщил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что благодаря действиям Вооруженных сил России Украина потеряла возможность пополнять численность своей группировки войск за счет принудительной мобилизации.

Кроме того, в ходе заседания коллегии президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году заняли свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции и удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта.

В январе Минобороны России сообщало, что за 2024 год потери ВСУ составили свыше 590 тысяч человек. В начале прошлого года украинские Киев терял около четырех тысяч солдат в неделю, а к концу мая — это число выросло до десяти тысяч.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Белоусов назвал долю спасенных после ранения на поле боя участников СВО

    На Украине заявили о незавидном положении Зеленского из-за переговоров

    В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

    Белоусов назвал особенности боевых действий в зоне СВО в 2025 году

    Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в российское приграничье

    Находящимся в Таиланде россиянам сделали важное предупреждение

    Российские «охотники за дронами» получат «Зубр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok