Белоусов сообщил, что в 2025 году ВСУ потеряли почти 500 тысяч военнослужащих

В 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 500 тысяч военнослужащих. Соответствующие данные раскрыл министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии ведомства. Его слова Минобороны приводит в Telegram.

По оценке Белоусова, успехи российских войск в текущем году на треть снизили боевой потенциал ВСУ. Так, Киев лишился свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе 5,5 тысячи западных образцов. «Это практически в два раза выше показателей 2024 года. В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих», — сообщил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что благодаря действиям Вооруженных сил России Украина потеряла возможность пополнять численность своей группировки войск за счет принудительной мобилизации.

Кроме того, в ходе заседания коллегии президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году заняли свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции и удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта.

В январе Минобороны России сообщало, что за 2024 год потери ВСУ составили свыше 590 тысяч человек. В начале прошлого года украинские Киев терял около четырех тысяч солдат в неделю, а к концу мая — это число выросло до десяти тысяч.