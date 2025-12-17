Путин заявил о сотнях взятых под контроль населенных пунктах в зоне СВО в 2025 году

Путин: В 2025 году Россия заняла более 300 населенных пунктов в зоне СВО

В 2025 году Российская армия заняла сотни населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об это заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, трансляцию которой ведет Кремль в Telegram.

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов. В том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что российские войска удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта.

Ранее Путин заявил, что взятие под контроль города Северск в Донецкой народной республике приближает изгнание Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Он также допустил новое наступление, в успехе которого не сомневается.

1 декабря президент сообщал, что российские военные владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале спецоперации.