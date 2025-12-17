Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:20, 17 декабря 2025Наука и техника

Белоусов рассказал об эффективности «Соседки»

Белоусов: Комплексы РЭБ «Пероед» и «Соседка» подтвердили свою эффективность
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Окопные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доказали свою эффективность в ходе СВО. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов, слова которого приводит Минобороны РФ в Telegram.

«Особое место в защите штурмовых групп от БПЛА противника занимают так называемые окопные средства РЭБ, подтвердившие свою эффективность. Это такие средства, как "Оберег", "Пероед", "Силок", "Соседка" и другие», — сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что с начала 2025 года на передовую поставили в 6,5 раза больше таких систем, чем в 2024-м. Военные получили более 130 тысяч комплексов РЭБ.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее в декабре Минобороны России сообщило, что на базе наземного робототехнического комплекса «Курьер» испытали мобильную станцию РЭБ. Установка комплекса на беспилотную платформу позволяет решать вопрос противодействия вражеским БПЛА непосредственно на передовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

    Москвичей предупредили о холодном вторжении

    Четвертый беспилотный трамвай подготовят к запуску в Москве

    Киркоров украсил дом к Новому году за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok