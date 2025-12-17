Белоусов рассказал об эффективности «Соседки»

Белоусов: Комплексы РЭБ «Пероед» и «Соседка» подтвердили свою эффективность

Окопные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доказали свою эффективность в ходе СВО. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов, слова которого приводит Минобороны РФ в Telegram.

«Особое место в защите штурмовых групп от БПЛА противника занимают так называемые окопные средства РЭБ, подтвердившие свою эффективность. Это такие средства, как "Оберег", "Пероед", "Силок", "Соседка" и другие», — сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что с начала 2025 года на передовую поставили в 6,5 раза больше таких систем, чем в 2024-м. Военные получили более 130 тысяч комплексов РЭБ.

Ранее в декабре Минобороны России сообщило, что на базе наземного робототехнического комплекса «Курьер» испытали мобильную станцию РЭБ. Установка комплекса на беспилотную платформу позволяет решать вопрос противодействия вражеским БПЛА непосредственно на передовой.