Белый дом обвинил Маска в наркомании

Глава аппарата Белого дома Уайлс назвала Маска «обдолбанным Носферату»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пристрастился к кетамину, став «обдолбанным Носферату». Об этом заявила руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, общаясь с журналистами портала Vanity Fair.

«Он ярый кетаминщик <...>. И он странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он — сам себе хозяин», — добавила чиновник. По ее мнению, когда Маск размещает свои скандальные твиты, он находится в употреблении.

Впрочем, глава аппарата подчеркнула, что не располагает точными данными «из первых рук» по этому вопросу. Маск спровоцировал первый настоящий кризис президентства Трампа и стал первым испытанием для Уайлс, пишет издание.

Сам предприниматель никогда не скрывал, что принимает кетамин. В прошлом году он заявил, что препарат был назначен ему по медицинским показаниям как средство от депрессии, отвергая информацию о том, что злоупотребляет им.

В июне текущего года Илон Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков. В соцсетях миллиардер опубликовал тест, опровергающий употребление запрещенных веществ.