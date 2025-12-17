Реклама

Экономика
13:50, 17 декабря 2025

Безусловный базовый доход впервые ввели на общенациональном уровне

Guardian: Маршалловы острова ввели нацпрограмму безусловного базового дохода
Кирилл Луцюк

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Маршалловы острова стали первым в мире государством, которое ввело безусловный базовый доход (ББД) на общенациональном уровне. Об этом сообщило издание The Guardian.

В рамках программы, каждый житель Маршалловых островов будет ежеквартально получать около 200 долларов. Первые платежи уже прошли в конце ноября. Получателям данного пособия дали возможность выбрать способ получения денег: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.

По словам министра финансов Маршалловых островов Дэвида Пола, власти прибегли к ББД в качестве меры «социальной защиты», поскольку страна сталкивается с ростом цен и оттоком граждан.

Отмечается, что программа безусловного базового дохода финансируется за счет целевого фонда, созданного в рамках соглашения с США, которое, в частности, направлено на компенсацию Маршалловым островам за десятилетия американских ядерных испытаний. Фонд управляет активами на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

В первой половине августа с предложением ввести в России ББД выступил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

